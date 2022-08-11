Відмовитися від російської нафти країни ЄС пообіцяли до кінця цього року

Європейський вугільний ринок остаточно закривається для росії. Після чотиримісячного перехідного періоду набула чинності заборона на імпорт вугілля з країни-агресорки. Ці санкції входили до п'ятого пакету і матимуть болючі наслідки для федерації.

Тепер на черзі ембарго на нафту. На початку серпня Україна припинила її транзит до Угорщини, Чехії та Словаччини трубопроводом "Дружба". Причиною припинення стала нездатність москви оплатити транзит саме через накладені на неї санкції. Олена Абрамович із подробицями - далі.

Порожня труба з росії - як не газова, то нафтова - для Євросоюзу уже класика. Від російського газу, щоправда в ЄС ще не відмовились, а нафтові санкції блокувала Угорщина. І спромоглася виключити із санкційного списку трубопровід "Дружба", яким нафта через Україну йде з росії до Угорщини, Чехії та Словаччини. Та "Дружба" спорожніла 4 серпня. Бо Москва не змогла розрахуватися з Києвом за транзит.

Річард Сулік, міністр економіки Словаччини:

У тому, що припинився потік російської нафти, не винна ні російська сторона, ні українська. Це дуже важливо: помилка сталася десь у Західній Європі, я не знаю точно, де, чи в Португалії, чи в Люксембурзі, десь у меншій штаб-квартирі банку, який використовувався для цього платежу. Там працівники банку мають 3 дні, щоб оцінити, чи це є порушенням санкцій.

Після триденної оцінки банк визначив - європейські санкції таки порушуються, тому платіж не пропустять. Словаччина вирішила піти іншим шляхом - оплатити транзит Україні самостійно. З Києвом про це домовились у середу.

Річард Сулік, міністр економіки Словаччини:

Я ще раз поговорив зі своїм українським колегою, міністром енергетики Германом Галущенком, який мене запевнив, що якщо гроші надійдуть, нафта одразу потече. На даний момент проблема полягає в тому, щоб Росія заплатила Україні за транзит нафти, тому "Словнафта" заплатить це, а потім владнає рахунки з Росією.

Так само діятиме й Угорщина. Чехи ж поки не поспішають - запасів нафти у сховищах вистачить на кілька тижнів.

Зденек Дундер, виконавчий технічний директор чеського постачальника MERO:

Що стосується постачання до Чехії - трубопровід "Дружба" зупинений, і ми досі не маємо жодного сигналу, що потік буде відновлений.

Відмовитися від російської нафти країни ЄС пообіцяли до кінця цього року - за винятком Угорщини, Чехії та Словаччини, які користуються трубопроводом "Дружба". Вугільні санкції уже почали діяти з 10 серпня. І, зважаючи на проблеми з газопостачанням, європейські країни останні місяці активно скуповували вугілля.

Петер Клереботс, капітан та власник баржі:

До війни точно кожна десята баржа перевозила вугілля. А зараз кожна п'ята. Однозначно більше. Після війни в Україні графік транспортування вугілля піднявся, відразу стався стрибок.

Замість Росії країни ЄС планують купувати вугілля в Індонезії, Південній Африці та Колумбії. Перелаштовують і ланцюжки постачання газу. І хоч ця зима однозначно буде нелегкою і для ЄС, і для України, в Брюсселі запевняють - назад шляху немає. Захід мусить позбутися енергетичної залежності від РФ.