Ситуація на фронтах: ЗСУ відбили штурми окупантів біля Мар'їнки та Пісків [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
У четвер, 11 серпня, росіяни штурмували позиції ЗСУ біля Мар'їнки та Пісків, але всі їхні спроби наступу виявилися провальними. Вони зазнали втрат і відступили. Про це повідомляється у Генштабі ЗСУ.
Ситуація на фронтах станом на вечір 11 серпня:
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках особливих змін не спостерігається. Ворог продовжує постійні обстріли цивільної та військової інфраструктури і намагається проводити розвідку за допомогою БПЛА.
- На Харківському напрямку окупанти провели обстріл з танків та артилерії в районах низки населених пунктів у північній частині області.
- На Слов’янському напрямку зафіксовані обстріли біля населених пунктів та один авіаудар.
- На Донецькому напрямку росіяни намагаються прорвати оборону військ ЗСУ і зайняти більш вигідні позиції для подальшого відновлення наступу у напрямках міст Краматорськ та Бахмут. Також ворог проводить обстріли для того, щоб не дозволити перекидання наших військових на інші напрямки.
- На Краматорському напрямку окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення неподалік Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.
- На Бахмутському напрямку війська РФ штурмовими діями намагалися прорвати оборону наших військ та просунутися у напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі, але українські воїни завдали окупантам втрат та змусили до втечі.
- На Авдіївському напрямку окупанти планували провести декілька штурмів в напрямках Мар'їнки та Пісків, але їх спроби були провальними, вони зазнали втрат.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти зазнали втрат та відійшли при спробі штурму в напрямку Павлівки. Зафіксовані обстріли низки населених пунктів.
- На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються не допустити просування вглиб українських військових и проводять повітряну розвідку.
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