У Німеччині через аварію на атракціоні постраждали 34 людини [ Редагувати ]
Два склади вагонеток зіткнулися на американських гірках у парку Legoland у німецькому місті Гюнцбург (федеральна земля Баварія). Про це повідомляє Spiegel.
Внаслідок інциденту на атракціоні "Вогняний дракон" постраждали 34 особи, двоє постраждалих отримали тяжкі травми.
Поки що не уточнюється, що саме спричинило аварію на атракціоні. Парк розваг продовжить роботу. Співрозмовник видання припустив, що причиною інциденту могло стати різке гальмування одного зі складів вагонеток, через що у нього врізався інший.
Згідно з інформацією парку, американські гірки рухаються зі швидкістю до восьми метрів за секунду, що відповідає приблизно 29 км/год.
Медичні гелікоптери на місці аварії
по темі
Збройні Сили України отримали від Німеччини ще чотири зенітні самохідні зенітні установки Gepard і 49 тис. снарядів для них. Про це повідомив уряд ФРН. Загалом Україні передали 12 зеніток "Гепард"
У Німеччині, як і в більшості країн світу, у вас є вибір: укласти контракт на телефонний зв'язок або просто придбати передплачену SIM-карту
Танкер вперше доставив сірчисту нафту з США в німецький порт Росток на тлі пошуку країнами Євросоюзу альтернативи російській нафті
Для Німеччини стало викликом скорочення постачання газу з Росії, однак запуск трубопроводу "Північний потік-2" не розглядається. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт на брифінгу в Берліні.
Україні необхідно якомога більшої кількості сучасної зброї. Київ сподівається на активну участь у цьому питанні канцлера Німеччини Олафа Шольца