Два склади вагонеток зіткнулися на американських гірках у парку Legoland у німецькому місті Гюнцбург (федеральна земля Баварія). Про це повідомляє Spiegel.

Внаслідок інциденту на атракціоні "Вогняний дракон" постраждали 34 особи, двоє постраждалих отримали тяжкі травми.

Поки що не уточнюється, що саме спричинило аварію на атракціоні. Парк розваг продовжить роботу. Співрозмовник видання припустив, що причиною інциденту могло стати різке гальмування одного зі складів вагонеток, через що у нього врізався інший.

Згідно з інформацією парку, американські гірки рухаються зі швидкістю до восьми метрів за секунду, що відповідає приблизно 29 км/год.

Медичні гелікоптери на місці аварії