Xiaomi представила найтонший у світі гнучкий смартфон Mix Fold 2 [ Редагувати ]
Китайська компанія Xiaomi представила свій другий складаний смартфон - Mix Fold 2 - найтонший гнучкий смартфон у світі. Він має лише 5,4 мм завтовшки у розкритому стані та 11,2 мм - у складеному. Про це повідомляє Engadget.
Унікальну товщину Mix Fold 2 забезпечує "мікроводяна петля третього покоління" від Xiaomi, яка дозволяє щільніше згортати гнучку панель дисплея. Щоправда знижена ємність батареї - 4500 мАгод.
Новинка отримала процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, підтримує швидку зарядку 67 Вт, яка заряджає з 0 до 100% за 40 хвилин.
Вага гаджету - 262 грами. Серед інших переваг - компоненти розсіювання тепла, подвійні динаміки Harman Kardon, NFC та ІЧ-пульт дистанційного керування.
Зовнішній екран Mix Fold 2розроблений Samsung, він має діагональ 6,56 дюйма з роздільною здатністю 2520x1080 і захищений склом Gorilla Glass Victus.
Внутрішній складаний екран - 8,02-дюймова OLED-панель Samsung Eco² з роздільною здатністю 2016x1914, він закритий гнучким шматком ультратонкого скла (30 мкм).
Обидва екрани підтримують частоту оновлення до 120 Гц і яскравість 1000 ніт, а також Dolby Vision і HDR10+. Смартфон також має три датчики навколишнього середовища для більш точної автоматичної яскравості для обох екранів.
Mix Fold 2 має 50-мегапіксельну основну камеру (з оптичною стабілізацією) і 13-мегапіксельну ультраширококутну камеру з сертифікатом Leica Summicron. Є також 8-мегапіксельна 2-кратна портретна камера та 20-мегапіксельна камера для селфі.
Xiaomi Mix Fold 2 наразі доступний лише у Китаї, його ціна стартує від $1340 за версію з 12 ГБ оперативної пам’яті + 256 ГБ пам’яті, $1480 - за подвійний обсяг пам’яті, $1780 - за 1 ТБ. Усі три варіанти продаються зі штучним шкіряним чохлом з вбудованою підставкою.
Нагадаємо, що Samsung презентувала складні смартфони Galaxy Fold4 та Galaxy Flip4.
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