Компанія Xiaomi представила розумну колонку з підтримкою Google Assistant і ІЧ-портом, завдяки якому користувачі зможуть керувати телевізором та іншою домашньою електронікою. Про це повідомляє портал 9to5google.

Колонка під назвою Xiaomi Smart Speaker IR Control має ІЧ-порт для керування побутовою технікою та девайсами розумного будинку без підключення до Інтернету.

Серед пристроїв, якими можна керувати з колонки, є переважна більшість телевізорів, кондиціонери, вентилятори тощо. Керувати ними можна буде через програму Mi Home, з якою необхідно зв'язати колонку. Радіус дії - 10 метрів у приміщенні без перешкод.

Розумна колонка від Xiaomi має ті ж функції, що і багато конкурентів, у тому числі управління голосовими командами за допомогою Google Assistant. Користувачі зможуть включати музику, керувати пристроями розумного будинку, запускати таймери та налаштовувати будильники, а також звертатися до пошукової системи.

Голосові команди фіксують два мікрофони, а за звук відповідає 1,5-дюймовий спікер з об'ємним звуком на 360 градусів. Колонки також можна об'єднувати в стереосистеми через Google Home.

На панелі Xiaomi Smart Speaker IR Control розміщено вбудований цифровий годинник.

Ціна на нову колонку від Xiaomi в Індії становить 6 тис. рупій ($75). Про старт її продажів за межами Індії не повідомляється.

Раніше "Подробиці" опублікували інструкцію, як вибрати бездротові Hi-Fi колонки.