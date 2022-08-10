10 серпня Samsung провела презентацію Galaxy Unpacked, на якій були анонсовані два розумних годинники та оновлення лінійки Galaxy Buds Pro. Але найголовнішою подією стала презентація складуваних смартфонів Galaxy Fold4 та Galaxy Flip4.

Samsung Galaxy Fold4

Galaxy Fold4 ззовні дуже схожий на свого попередника, але отримав кілька нових програмних хитрощів та покращення апаратного оснащення. Смартфон першим отримає Android 12L – спеціальну версію Android, створену Google для взаємодії з великими екранами, включно зі складаними.

Fold4 отримав нову панель задач, яка забезпечує робоче середовище дуже подібне до ноутбука, пропонуючи зручний доступ до улюблених і нещодавно відкритих додатків. До того ж нові жести прокручування12 роблять багатозадачність ще інтуїтивно зрозумілішою.

Покращилась робота із багатозадачністю, а також спливаючими вікнами чи розділеним навпіл екраном, щоб користувачам було зручніше займатися кількома справами водночас.

У співпраці з Google і Microsoft Samsung у Fold4 виводить багатозадачність на новий рівень. Додатки Google, зокрема Chrome і Gmail, тепер підтримують функцію перетягування (drag-and-drop), що дає змогу швидко копіювати й вставляти в інший додаток посилання, фотографії тощо.

Складаний дисплей було адаптовано під пакету Microsoft Office і Outlook, виводячи на екран більше інформації та забезпечуючи швидшу взаємодію з контентом. Доповнює багатозадачні властивості підтримка S Pen для малювання, нотаток та іншого. Але місця у корпусі для нього не знайшлося, його як і раніше потрібно зберігати у чохлі-підставці Standing Cover зі спеціальним відділенням для електронного пера.

Усередині смартфон отримав покращене апаратне оснащення завдяки потужній мобільній платформі Snapdragon® 8+ Gen 1. Корпус отримав тонший шарнір, меншу вагу та вужчі рамки разом із ширшим екраном. Samsung обіцяє, що користуватись смартфоном стало значно зручніше одною рукою. Крім того, Flip4 і Fold4 отримали водостійкість класу IPX825.

7,6-дюймовий головний екран отримав підтримку адаптивної частоти оновлення 120 Гц, та менш помітну камеру, що вмонтована в дисплей завдяки нової розсіяної схеми розміщення пікселів. Камера поповнилась новим 50-мегапіксельним основним датчиком.

На додаток смартфон отримав швидку зарядку, яка може зарядити телефон до 50% приблизно за 30 хвилин.

Samsung Galaxy Flip4

Galaxy Flip4 демонструє відносно незначні зміни зовні, але, як і в будь-якому великому оновленні смартфона, має значення те, що знаходиться "під капотом".

Разом з дизайном, екран практично не змінився: той же 6,7-дюймовий Dynamic AMOLED основний екран і 1,9-дюймовий Super AMOLED на зовнішній панелі. Однак тепер він працює на базі найновішої мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, яка видає частоти до 3,2 ГГц.

Щодо фотокамер, то Flip4 має такі ж характеристики подвійної основної 12-мегапіксельної камери та 10-мегапіксельної селфі-камери, що й Flip3. Однак Samsung збільшив розмір пікселя основного ширококутного датчика камери на 0,4 мкм, обіцяючи 65-відсоткове збільшення яскравості та збільшення поля зору на п’ять градусів, що в поєднанні з можливостями мобільної платформи Snapdragon 8+ Gen 1 дозволить отримувати найяскравіші фото і відео, особливо вночі – режим нічної зйомки було вдосконалено.

Більше того, Samsung використала можливості нового потужного чіпа Snapdragon, щоб покращити можливості фотозйомки Flip4. Першою серед них є FlexCam, нова функція, яка розширює режим Flex Samsung, щоб дозволити власникам Flip4 знімати відео без рук або робити повні групові селфі, частково склавши телефон.

Додаток FlexCam2 дозволяє робити відеозйомку чи групові селфі з різних ракурсів без допомоги рук. Завдяки співпраці Samsung і Meta, FlexCam оптимізовно до найбільш популярних соцмереж, зокрема Instagram, WhatsApp і Facebook.

Подібним чином була оновлена ​​функція Quick Shot, яка дозволяє робити високоякісні селфі прямо з головного екрана, не розгортаючи телефон.

Samsung Galaxy Flip4 також може похвалитися більшим акумулятором із ще швидшою зарядкою. Двоелементна батарея ємністю 3700 мАг забезпечує довший термін служби, а надшвидке заряджання дозволить вам відновити заряд до 50% приблизно за 30 хвилин.

Flip4 також отримав тонший шарнір, випрямлені краї, контрастне матове скло та глянсову металеву раму. Він також доступний у новій палітрі кольорів, зі стандартними виданнями у фіолетовому кольорі бора, графіті, рожевому золоті та синьому. Видання Bespoke Edition пропонує поєднання жовтого, білого, темно-синього, кольору хакі та червоного в оточенні сріблястого, чорного або золотого обрамлення.

Доступність

Galaxy Flip4 доповнить ваш стиль своїм преміальним дизайном у наступних легендарних кольорах: Перлистому фіолетовому й графітовому, а також блакитному34. Galaxy Fold4 доступний у таких вишуканих кольорах: сіро-зелений та Фантом чорний.

Ціни на Galaxy Flip4 стартує від 39 999 грн за версію 128 ГБ та 42 999 грн за версію 256 ГБ.

Ціна на Fold4 стартує від 74 999 грн за версію 256 ГБ та 79 999 грн за версію 512 ГБ.

Galaxy Buds2 Pro доступні в трьох цілковито нових м’яких і нейтральних кольорах, що ідеально поєднуються з новими складаними смартфонами: графітовому, білому та Перлистому фіолетовому.

Попередні замовлення на Galaxy Flip4 та Galaxy Fold4 будуть відкриті з 10 серпня, а придбати їх можна буде з 16 вересня.

Раніше ми повідомляли про те, як Samsung прибрала букву "Z" з назви своїх смартфонів.