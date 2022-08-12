Росія внаслідок збройного вторгнення в Україну захопила кілька українських родовищ корисних копалин, які оцінюються у $12,4 трлн. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дані канадської компанії SecDev.

За її оцінкою, родовища з пальним, металами та корисними копалинами на суму щонайменше $12,4 трлн перебувають у тих районах, які зараз контролюють загарбники.

Зокрема, Україна втратила:

63% покладів вугілля;

11% родовищ нафти;

20% покладів природного газу;

42% родовищ металів;

33% родовищ рідкісноземельних корисних копалин, у тому числі літію.

SecDev уточнює, що за час вторгнення Росія захопила 41 родовище вугілля, 27 родовищ природного газу, 14 родовищ пропану, 9 родовищ нафти, 6 родовищ залізної руди, 2 родовища титанової руди, 2 родовища цирконієвої руди, по одному родовищу урану, золота та великий кар'єр з видобутку вапняку, який раніше використовувався для виробництва сталі.

WP пише, що Україна може втратити доступ майже до двох третин своїх родовищ. Це може ускладнити пошук Західній Європі альтернатив імпорту з Росії та Китаю.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 серпня, окупанти чотири рази обстріляли ЗАЕС. З березня 2022 року станція перебуває під контролем російських загарбників.

Раніше країни G7 виступили з заявою, вимагаючи від Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України.