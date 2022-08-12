Росія захопила в Україні родовища корисних копалин на $12,4 трлн - WP [ Редагувати ]
Росія внаслідок збройного вторгнення в Україну захопила кілька українських родовищ корисних копалин, які оцінюються у $12,4 трлн. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дані канадської компанії SecDev.
За її оцінкою, родовища з пальним, металами та корисними копалинами на суму щонайменше $12,4 трлн перебувають у тих районах, які зараз контролюють загарбники.
Зокрема, Україна втратила:
- 63% покладів вугілля;
- 11% родовищ нафти;
- 20% покладів природного газу;
- 42% родовищ металів;
- 33% родовищ рідкісноземельних корисних копалин, у тому числі літію.
SecDev уточнює, що за час вторгнення Росія захопила 41 родовище вугілля, 27 родовищ природного газу, 14 родовищ пропану, 9 родовищ нафти, 6 родовищ залізної руди, 2 родовища титанової руди, 2 родовища цирконієвої руди, по одному родовищу урану, золота та великий кар'єр з видобутку вапняку, який раніше використовувався для виробництва сталі.
WP пише, що Україна може втратити доступ майже до двох третин своїх родовищ. Це може ускладнити пошук Західній Європі альтернатив імпорту з Росії та Китаю.
Нагадаємо, що сьогодні, 11 серпня, окупанти чотири рази обстріляли ЗАЕС. З березня 2022 року станція перебуває під контролем російських загарбників.
Раніше країни G7 виступили з заявою, вимагаючи від Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України.
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