Міністри країн G7 закликали росію передати Запорізьку АЕС під контроль України. Про це свідчить заява G7, опублікована на сайті МЗС Німеччини.

Також вони вимагають пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США і глава європейської дипломатії засудили дії росії. Вони закликали повернути під контроль України всі ядерні об'єкти, в тому числі ЗАЕС.

Український персонал, що експлуатує Запорізьку АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз і тиску.

У G7 заявили, що дії рф на Запорізькій АЕС загрожують небезпеці багатьох країн і підвищують ризик ядерної катастрофи.

Крім того, Рросія перешкоджає МАГАТЕ контролювати світову ядерну безпеку. Міністри закликали пропустити експертів МАГАТЕ на станцію.