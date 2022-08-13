У захоплених містах Луганської області російські окупанти вдаються до нових методів мобілізації. Вони в обмін на харчі збирають інформацію про чоловіків у літніх людей.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

За його словами, під час обходів багатоповерхівок росіяни втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи тим невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку.

"Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому. До речі, більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересувається в середині міст виключно у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють", - розповів очільник області.