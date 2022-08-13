Евакуйовані бджоли. До Черкас перевезли рій бахмутських бджіл. Військовослужбовець, який сам пасічник, пожалів комах. Тож змайстрував із ящика для боєприпасів вулика і віддав волонтерам, щоб ті доправили вантаж у рідні Черкаси. Як рій адаптувався, та коли чекати на мед - у наступному сюжеті.

Отак наш бойовий ройок наносив уже меду, розвинувся гарно, витримав сімсот кілометрів важких донецьких доріг.

Так лагідно Олександр розмовляє з бджолами. Чоловік займається пасікою більше десятка років. І коли побачив дикий рій у Бахмуті, почав міркувати, як евакуювати комах.

Було три прильоти ракети, один перед тим, як ловив його, і дві ракети вдарили після того, буквально там 50 метрів од них.

Тоді Олександр згадав про давні способи майстрування вуликів. Бджолину хатку виготовив фактично з підручних матеріалів і почав домовлятися з роєм бджіл про переїзд.

Олександр Афанасьєв, військовослужбовець:

В ящичок з-під пиріжків, струсив його, поприскав, почав переходити сидіати. Почав готовити йому вулика, до нього вимоги були, шоб був герметичний, шоб можна було везти, от саме ящик із-під боєприпасів цим відповідав вимогам і об'єму, і по надійності якраз відповідав.

Далі було найважче - доправити комах-переселенців на безпечнішу територію.

Волонтер Ігор згадує про цю поїздку тиждень тому. Каже - відмовлятися і на думці не мав, лише переживав, чи доїдуть бджоли живими. Адже шлях бездоріжжям, у спеку, ще й майже 700 кілометрів. Такому екзотичному волонтерському вантажу дивувалися на кожному блокпості.

Ігор Реп'яшенко, волонтер:

Так на кожному блокпості зупиняли, шо везем? Бджоли? Які бджоли? Показуйте. Переживай, шо як відкриють, буде весело всім. Я не знаю як з ними поводитись, Олександр каже: постукай потихеньку, вони там гудять, постукав - і точно гудять.

Усі комахи вижили. Допомагає бджолам призвичаїтися до нового місця 10-річний Ярослав. Хлопець знає усі премудрості догляду за роєм, хоч і зазнав трохи і болючих укусів.

Поки батька не було поряд, каже хлопець, доглядати за домашньою пасікою допомагали небайдужі, яких знайшли через соціальні мережі.

Ярослав Афанасьєв, син військовослужбовця:

Приїздять волонтери, допомагають, вулики доглядають, ставлять рамочки, докладають.

Нині бахмутських бджіл вже 60 тисяч комах, вони розмножуються і потроху носять мед у свій бойовий вулик.