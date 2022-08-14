"Ворог може змінити напрямок наступу на сході" - ISW [ Редагувати ]
Окупанти можуть змінити пріоритет наступу на північному сході Донецької області, щоб відвернути увагу ЗСУ від контрнаступальних дій на півдні України. Про це повідомляє ISW.
Війська росії, мабуть, згорнули наступальні дії на схід від Сіверська і проводили обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійські обстріли прилеглих населених пунктів.
Однак з 11 серпня російські сили збільшили кількість обмежених наземних атак у Сіверському районі. Ці удари, поряд з триваючими атаками в напрямку Бахмута, можуть являти собою спробу відвернути українську техніку і особовий склад на лінію Бахмут-Сіверськ, відсунувши увагу командування від критичних районів на півдні, де українські війська проводять ефективні контратаки і, можливо, створюють умови для переходу в контрнаступ.
Сили окупанта можуть сподіватися змістити тактичний фокус з півдня, щоб зменшити тиск на свої власні операції.
по темі
За минулу добу, 6 серпня, окупанти обстріляли населені пункти Донецької області
Станом на вівторок, 2 серпня, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області
Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в окупованій Оленівці Донецької області
У середу зранку, 27 липня, окупанти обстріляли Бахмут, зруйнувавши двоповерховий місцевий готель, є загиблі та поранені
В ніч на 14 серпня окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області