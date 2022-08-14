Окупанти можуть змінити пріоритет наступу на північному сході Донецької області, щоб відвернути увагу ЗСУ від контрнаступальних дій на півдні України. Про це повідомляє ISW.

Війська росії, мабуть, згорнули наступальні дії на схід від Сіверська і проводили обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійські обстріли прилеглих населених пунктів.

Однак з 11 серпня російські сили збільшили кількість обмежених наземних атак у Сіверському районі. Ці удари, поряд з триваючими атаками в напрямку Бахмута, можуть являти собою спробу відвернути українську техніку і особовий склад на лінію Бахмут-Сіверськ, відсунувши увагу командування від критичних районів на півдні, де українські війська проводять ефективні контратаки і, можливо, створюють умови для переходу в контрнаступ.

Сили окупанта можуть сподіватися змістити тактичний фокус з півдня, щоб зменшити тиск на свої власні операції.