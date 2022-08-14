У Полтавській області лунатимуть постріли: що відомо [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
У неділю, 14 серпня, в Полтавській області проходитимуть навчальні стрільби. Про це повідомляє голова Полтавської ОВД Дмитро Лунін в Telegram.
Місцевих жителів просять зберігати спокій.
Стрільби відбуватимуться у Миргородській громаді.
14 серпня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій.
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