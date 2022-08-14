Російські війська не полишають спроб окупувати Луганську область цілком і відзвітувати про це. Однак просуватися ворогу після захоплення Лисичанська важко.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

"Бої не припиняються ані вночі, ані зранку. Після доволі швидкого захоплення Лисичанська ворог не може подолати відстань, меншу за площину цього міста. Так, випалює землю навколо, але кожен наступний кілометр йому підкорюється після значних втрат", - пише Гайдай.

За його словами, окупанти намагалися штурмувати поблизу Спірного та Серебрянки, населених пунктів Донецької області, які розташовані на межі з Луганською, але невдало.

"Армія ворога зазнала вогневого ураження від наших Збройних сил та відступила. Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох бої точаться і дотепер", - повідомляє Гайдай.

Він повідомив, що поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари.

"Тільки за останню ніч артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним та реактивним озброєнням", - додає Гайдай.