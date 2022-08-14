росіяни обстріляли Енергодар: є постраждалі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У неділю, 14 серпня, російські окупанти обстріляли місто Енергодар, яке знаходиться поблизу Запорізької АЕС. В результаті атаки постраждали мирні жителі.
Про це повідомляє мер Енергодара Дмитро Орлов в Telegram.
За його словами, росіяни завдали ударів по Енергодару з району яхт-клубу, який знаходиться в передмісті.
"У першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення", - заявив Орлов.
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