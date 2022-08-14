російські окупанти вилучили майно Херсонського планетарію. А також знесли два українські пам'ятники в Горностаївці.

Про це повідомляє в Telegram начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, окупаційна влада "вилучила" майно Херсонського планетарію, і на даний час заклад закрито на невизначений термін.

"У селищі Горностаївка окупанти підйомним краном демонтували пам'ятники "До Дня незалежності України" та "Героям України", - зазначив Янушевич.