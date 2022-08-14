росіяни розграбували планетарій в Херсоні та знесли два пам'ятники в області [ Редагувати ]
російські окупанти вилучили майно Херсонського планетарію. А також знесли два українські пам'ятники в Горностаївці.
Про це повідомляє в Telegram начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
За його словами, окупаційна влада "вилучила" майно Херсонського планетарію, і на даний час заклад закрито на невизначений термін.
"У селищі Горностаївка окупанти підйомним краном демонтували пам'ятники "До Дня незалежності України" та "Героям України", - зазначив Янушевич.
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