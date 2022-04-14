Оживає після ворожої навали й столиця. Тут відновлюють рух транспорту, деінде прибирають блокпости. Але головне - попри застереження чиновників, тисячі киян повертаються з евакуації. Ще тиждень тому напівпорожні вулиці раптом стрімко почали заповнюватися людьми та автівками. Повернувся і неодмінний атрибут мирного життя столиці - знамениті київські затори... Тему продовжить Юрій Куций.

Юрій Куций, кореспондент:

Багатокілометрові затори на в'їзді в Київ - звична картина останніх двох тижнів!

Поміж фур із продуктами, спецтранспорту - в черзі на проїзд до столиці десятки легкових машин. Бо щойно Київщину деокупували - люди масово повертаються додому. Хтось каже, їде тимчасово - на перевірку:

Ну, потрібно на роботу, але я ще повернуся, це не на завжди. - Ми їдемо перевірити чи все благополучно, полити квіти.

Хтось повертається до Києва - назавжди. Попри всі вмовляння влади трохи зачекати:

Ми нікого не боїмося, нам нікого боятися, хай вони здохнуть гади! - Будем повертатися, вже все, повертатися до мирного життя.

І охочих повернутися до мирного життя, стільки, що аби в'їхати до столиці - потрібно постояти в заторі мінімум годину, а той кілька. Та нікого, як бачимо, це не лякає...

Юрій Куций, кореспондент:

Столиця хоч і почала оговтуватися, але вочевидь не була готова до такого різкого повернення місцевих мешканців, тому на вулицях Києва утворюються затори довоєнного періоду! Чи часом не поспішили кияни?

Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Інфраструктура не зовсім готова до такого повернення киян до міста. В основному це стосується транспортних артерій, в основному це стосується комунального транспорту. В нас на сьогодні не працює метрополітен у звичному режимі, у нас місто місяць більше готувалося до охорони-оборони відповідні верифікаційні споруди стоять на проїзних частинах доріг і вулиць.

А блокпости на дорогах, хоч і необхідність для воєнного часу, та значно уповільнюють рух. Усім, хто планує повертатися, варто розуміти - Київ зараз змінився.

До того ж нікуди не зникла загроза ракетного обстрілу. Бо у місті ще не було жодного дня, коли б не лунала повітряна тривога.

Анна Маляр, заступниця міністра оборони України:

Зараз ще зарано повертатися, тому що нас ще чекають складні часи, це буде, я маю на увазі всю Україну. Це може змінюватися щодоби, тому що це динамічна ситуація, але станом на зараз ще зарано повертатися навіть в Київ.

Київський мер - говорить про те саме. І вже втретє закликає киян - не поспішати з поверненням:

Віталій Кличко, мер Києва:

Хто ще не вирушив додому, хочу звернутися до вас. Будь ласка, трохи зачекайте ще залишається ймовірною загроза обстрілів нашого міста.

Крім того, в місті діють диверсанти. А ще - околиці Києва буквально всіяні нездетонованими боєприпасами...

Скільки потрібно чекати киянам? Міська влада каже: хоча б до кінця місяця. А ще краще - до середини травня. Бо ж про можливі бомбардування та ракетні обстріли столиці говорять і наші західні партнери. бо хоча росіяни й зосереджують зараз свої сили на сході, це не значить, що Київ - перестав бути їхньою ціллю.