Мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією. Про це він розповів в інтерв’ю

"Бабелю".

Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років - різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно.

Тобто розлучення?

Так. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває.