Мер Києва Віталій Кличко розлучається (фото) [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією. Про це він розповів в інтерв’ю
"Бабелю".
Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років - різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно.
Тобто розлучення?
Так. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває.
На запитання, чи вільне його серце, мер української столиці відповів:
Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?
Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1997 року.
У сімʼї Кличків народилося троє дітей:
- у 2000 році - син Єгор-Деніел;
- в 2002 - дочка Єлизавета-Вікторія;
- 2005 рік - син Максим.
Наталія Кличко живе у Німеччині, де займається музикою, а діти - навчаються закордоном.
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