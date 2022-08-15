У прикордонних селах є чимало місцевих, що знають таємні стежки

Та сумлінні не всі українські чоловіки. Достатньо і тих, хто не готовий взяти до рук зброю і стати на захист власної держави. Тож аби не потрапити до лав ЗСУ вони намагаються тікати за кордон.

Прийомна дитина в оренду, липові посвідчення про народження та навіть підроблене свідоцтво про смерть живої-здорової дружини. Чого лише не вигадують ухильники аби перетнути кордон. Попит, ясна річ, народжує пропозицію, тож кримінальний бізнес квітне.

Які схеми втечі найбільш популярні, скільки це коштує та чим може скінчитися, досліджували мої колеги у найбільш кмітливому і винахідливому місті України.

З підробними документами - через пункти пропуску, чи полями навпростець - фінал один. Але спроби не припиняються. Сотні чоловіків призовного віку буквально штурмують кордони, намагаючись всіма неправдами - вирватися з країни. А спритні українці - готові їм допомогти! Звісно, не безкоштовно...

Марія Тарасова, кореспондентка:

Наприклад одеситка, що сама виховувала прийомного сина, підшукувала чоловіків, бажаючих виїхати за кордон, у найближчій спортзалі. Пропонувала їм оформити опікунство над її сином. За, таку собі, оренду дитини просила, якихось, півтори тисячі доларів.

Так жінка "допомогла" трьом ухилянтам. Упіймали її - на четвертому: прикордонники просто впізнали добродійку з черговим чоловіком.

Підозрюваний у спробі незаконного перетину кордону:

Задержен на пункте пропуска Староказачье при попытке выезда за границу с документами, которые оказались фиктивными. Документы были на опекунство ребенка.

Тепер жінці доведеться відповідати - і за організацію незаконного перетину кордону, і за підробку документів.

За то, что я ему передала документы, чтобы он беспрепятственно пересек границу Украины.

Та що там фіктивне опікунство над дитиною! Вигадливість шахраїв - вражає. Найбільш резонансною за всі місяці війни є ось ця спроба. Хіт ютубу - батько двох дітей ховається у бейбі-боксі.

Можно вилезти или нет? - Чому ви знаходитесь прихованно? - Тому що мене не хочуть випускати з дітьми.

Не можуть прикордонники забути й чоловіків, які заради втечі з країни - готові були жіночі колготки надягати!

Запрошуємо проїхати з нами для встановлення всіх обставин.

За це - їм дарували квіти та відправляли до військкоматів.

Військовий комісаріат Білгород-Дністровська. Ось тут підпис, що ви получили.

Але часи таких одіозних методів - у минулому.

Артур Макаров, керівник Управління міграційної поліції Гу НПУ в Одеській області:

Це було особливо в перші, мабуть, місяці. Зараз вже більше налагоджена комунікація між всіма підрозділами. Коли ці документи, вони ретельно перевіряються на кордоні. Тому на даний момент стало важче використовувати такі схеми.

Тетяна працює у відділі організації прикордонного контролю Південного регіону. Каже: зараз вони миттєво реагують на щоразу нові ідеї ухилянтів.

Тетяна Веремчук, старший офіцер відділу організації прикордонного контролю:

Їх тактика змінюється щоденно. Зараз нам доводиться безпосередньо з пункту пропуску, з місця затримання реагувати на ці злочини, кваліфікувати їх, затримувати осіб, притягати до відповідальності.

Фіктивні документи, які демонструють на кордоні - стали більш якісними та різноманітними. В липовому арсеналі: військовозобов'язані, звільнені зі служби за станом здоров'я, інваліди всіх груп, студенти іноземних вишів, волонтери, що супроводжують гуманітарні вантажі. Зловмисники підробляють усе! Аби стати єдиним опікуном дитини, дістають свідоцтво про поховання живої-здорової дружини. А найпопулярніша схема - багатодітний батько.

Тетяна Веремчук, старший офіцер відділу організації прикордонного контролю:

Це, ніби, самий простий спосіб виїхати за кордон: три свідоцтва про народження, свій закордонний паспорт - і, будь ласка, виїжджай. Тому багато підроблених свідоцтв про народження виявляється, яких взагалі не існують, або надані в незаконний спосіб.

Коли прикордонники викривають фальшивку, ухилянти дістають - новий козир. Гроші. Чоловік з Волині - у такий ситуації просто поклав дві тисячі доларів на стіл.

Ще одна зі схем - перейти кордон через "зеленку": полями, річками, лиманами. Вночі, з нібито надійними провідниками.

Тетяна Веремчук, старший офіцер відділу організації прикордонного контролю:

Аналізуючи ці хитрощі, які вони використовують. Більшість з них і є вкрай ризикованими. 11 осіб на маленькому човні намагалися через Дністер вибути до Молдови. Люди не думають за свою безпеку. Мають намір тільки виїхати з території України.

У прикордонних селах є чимало місцевих, що знають таємні стежки - в обхід прикордонних застав.

Провідник:

До вас підійшли незнайомі вам особи, які запропонували вам заробіток? - Так - У чому він полягав? - Переправити людей через границю. - Знайому вам людину? - Ні. - Через яку границю? - Через цю саму.

Але така втеча - стрибок у невідоме. І часто він закінчується - обличчям вниз на пильній дорозі.

Підозрюваний у спробі незаконного перетину кордону:

Зв'язався з людьми, хотів виїхати за кордон. Їхали, моталися, чекали на дзвінок. Поки нам подзвонять, куди далі їхати. Далі мали сказати на який кордон.

Скільки ж коштують послуги так званих провідників? Виявляється, вилка в прайсі - величезна.

Водій:

- Що ти мав отримати за це? - 1000 гривень. - І все?

Але тисячі гривень - це геть копійки. Зазвичай тут, в Одесі, провідники беруть від півтори тисячі доларів до... двадцяти.

Саме в лівій с боку водія грошові кошти (розкладають, рахують)

До речі, у доволі дорогому Одеському регіоні, ціни на такі кримінальні "послуги" ще не найвищі в Україні.

Артур Макаров, керівник Управління міграційної поліції Гу НПУ в Одеській області:

Я чув, що на західній Україні ціни ще вищі. Це досить суб'єктивна така ціна, вона ні від чого не залежить, не формується. Бачать наскільки особа хоче виїхати, наскільки їй це необхідне і скільки вона може заплатити.

Проте розмір заробітку навряд чи вплине на строк ув'язнення.

Буде відповідальність від 7 до 9 років позбавлення волі.

Більше того, кажуть у поліції, до Верховної Ради вже подали законопроєкт про посилення відповідальності - до 15 років ув'язнення. А на чоловіків, які користуються послугами злочинців, чекає штраф. І повістка у військкомат.