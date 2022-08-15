Країна-агресор росія краде не тільки українське зерно і метал, але також захопила території, багаті корисними копалинами. Про це свідчить стаття The Washington Post.

Раніше це було основою української економіки.

росія отримала контроль над деякими з найбагатших корисними копалинами земель в Європі. В Україні знаходяться одні з найбільших у світі запасів титанової і залізної руди, родовища невикористаного літію і величезні поклади вугілля. У сукупності вони коштують десятки трильйонів доларів.

Так, левова частка вугільних родовищ, які протягом десятиліть забезпечували найважливішу сталеливарну промисловість України, зосереджена на Сході, на територіях, окупованих Москвою, вказують журналісти. Тепер же росія хоче запустити економіку на захоплених територіях - для цього вона спробує відновити видобуток руди та навіть запустити в роботу металургійний завод в Маріуполі. Але це їй не вдасться, впевнені експерти, опитані виданням.