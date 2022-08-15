ЗСУ знищили вишку зв'язку на території росії (відео) [ Редагувати ]
ЗСУ знищили вишку зв'язку на території росії. Про це повідомляється у Twitter-аккаунті радіо "Армія FM".
Для високоточного удару був пущений в дію дрон-камікадзе.
Дрон-камікадзе потрапив в російську вишку зв'язку недалеко від українського кордону.
Удар прийшовся в нижню частину вишки. В результаті пошкоджень конструкція звалилася на землю.
Де саме розташована вежа, невідомо. Ймовірно, це може бути Білгородська область, яка межує з Україною на сході.
Дрін-камікадзе влучив у російську вишку зв’язку неподалік українського кордону.— Армія FM (@Armia_fm) August 15, 2022
Можемо. Вміємо. Практикуємо pic.twitter.com/JuIpSrdH6c
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