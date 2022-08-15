ЗСУ знищили вишку зв'язку на території росії. Про це повідомляється у Twitter-аккаунті радіо "Армія FM".

Для високоточного удару був пущений в дію дрон-камікадзе.

Дрон-камікадзе потрапив в російську вишку зв'язку недалеко від українського кордону.

Удар прийшовся в нижню частину вишки. В результаті пошкоджень конструкція звалилася на землю.

Де саме розташована вежа, невідомо. Ймовірно, це може бути Білгородська область, яка межує з Україною на сході.