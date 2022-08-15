У Донецькій області рятувальники потрапили під обстріл [ Редагувати ]
У місті Білицьке Донецької області рятувальники потрапили під ворожий обстріл. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Двоє з них отримали поранення.
14 серпня о 18:06 підрозділ рятувальників виїхав для ліквідації наслідків обстрілів. Пожежа сталася на даху складу.
Рятувальники потрапили під повторний обстріл, внаслідок чого поранено двох пожежників. Одного із них доставили у клінічну лікарню ім. Мечникова у Дніпро. Він знаходиться у реанімації, стан важкий.
Ще одного рятувальника госпіталізували до лікарні у місті Добропілля, його стан задовільний.
по темі
Окупанти можуть змінити пріоритет наступу на північному сході Донецької області
Вночі 12 серпня окупанти випустили по Краматорську Донецької області 11 ракет
Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області
За минулу добу, 6 серпня, окупанти обстріляли населені пункти Донецької області
Вночі 6 серпня окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Костянтинівці