Росіяни обстріляли три громади Сумської області [ Редагувати ]
Джерело: Главком
У понеділок, 15 серпня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Зафіксовано 50 прильотів.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
За його словами, Шалигінську громаду вранці ворог обстрілював з мінометів і артилерії, тоді зафіксували 25 прильотів. Вдень обстріли продовжилися, росіяни використовували РСЗВ для атак.
При цьому в Хотінській громаді було два прильоти з мінометів. Ще одну громаду - Зноб-Новгородську - росіяни обстріляли близько восьми разів з гранатомета.
Живицький підкреслив, що в результаті ворожих атак ніхто не постраждав і руйнувань також не було.
Він додав, що в Краснопільській громаді на міні підірвався комбайн, який належить місцевому фермеру. Чоловіка доставили в лікарню у важкому стані.
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