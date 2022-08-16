Вибухи у Джанкої пошкодили залізницю: поїзди не йдуть (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок вибухів на складі боєприпасів у Джанкої пошкоджено залізницю. Через це в Криму скасовано низку пасажирських поїздів, повідомив глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.
Прийнято рішення пасажирські потяги, що прямують з материка, зупиняти на станції Владиславівка (розташована на лінії Джанкой-Феодосія - ред.). Там пасажирам надаватимуться автобуси для доставки на найближчі автостанції.
Залізниця у Джанкойському районі Криму була пошкоджена через вибух на складі боєприпасів. Таким чином пряме залізничне сполучення між материковою Росією та Сімферополем, Севастополем та Євпаторією було перервано.
Вранці 16 серпня в Джанкойському районі окупованого Криму було зафіксовано вибухи на місцевому полігоні, внаслідок яких постраждали двоє людей. Майже 2 тис. людей було евакуйовано.
У Міноборони Росії визнали, що причиною вибухів стало спалах на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів.
В Офісі президента України вже прокоментували нові вибухи в Криму.
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