Внаслідок вибухів на складі боєприпасів у Джанкої пошкоджено залізницю. Через це в Криму скасовано низку пасажирських поїздів, повідомив глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

Прийнято рішення пасажирські потяги, що прямують з материка, зупиняти на станції Владиславівка (розташована на лінії Джанкой-Феодосія - ред.). Там пасажирам надаватимуться автобуси для доставки на найближчі автостанції.

Залізниця у Джанкойському районі Криму була пошкоджена через вибух на складі боєприпасів. Таким чином пряме залізничне сполучення між материковою Росією та Сімферополем, Севастополем та Євпаторією було перервано.

Вранці 16 серпня в Джанкойському районі окупованого Криму було зафіксовано вибухи на місцевому полігоні, внаслідок яких постраждали двоє людей. Майже 2 тис. людей було евакуйовано.

У Міноборони Росії визнали, що причиною вибухів стало спалах на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів.

В Офісі президента України вже прокоментували нові вибухи в Криму.