Вибухи в Криму: Подоляк зробив заяву [ Редагувати ]
Голова Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Крим - це про Чорне море і відпочинок, а окупований російськими бойовиками півострів - це вибухи на складах і зростання смертельної небезпеки для загарбників.
Про це він написав у Twitter.
Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії.
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