Фінляндія скоротить кількість віз, що видаються росіянам [ Редагувати ]
Фінляндія з вересня скорочує кількість віз, що видаються росіянам. Кількість шенгенських віз громадянам рф скоротиться до однієї десятої від діючого рівня.
Про це повідомляє міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто.
"Після коронавірусу помітне збільшення турпотоку з Росії, коли ми намагаємося допомогти українським біженцям. Це недоречно, що Фінляндія стала перевалочним пунктом для відпустки в Європі", - зазначив він.
Щоб скоротити кількість віз, планується обмежувати прийом заявок за часом. Наприклад, як зазначив дипломат, виділити лише один день на тиждень для подання заяв росіян на туристичну візу. Це суттєво уповільнить процес видачі документів.
"Насправді це може означати, що у понеділок ви можете подати заяву на отримання туристичної візи, а з вівторка по п'ятницю - на візу з сімейних обставин, навчання, роботи або з інших поважних причин", - пояснив міністр.
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