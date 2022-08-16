Завершити роботи на першочергових об'єктах чиновники планують до початку опалювального сезону.

Ще одне болюче і проблемне питання - зруйновані російськими снарядами будинки. До старту опалювального сезону залишається рівно два місяці. А фронт робіт неосяжно великий. Лише у Києві внаслідок обстрілів пошкоджені понад шість сотень будівель. Вони без вікон, без дверей, зі зруйнованими перекриттями та стінами.

Роман Барашев поцікавився, чи є шанс в людей повернутися у зруйновані квартири до холодів? І хто має відновлювати таке житло?

Роман Барашев, кореспондент:

Одна з багатоповерхівок на Позняках, куди в березні цього року влучила рашистська ракета, зруйнувавши квартири на верхніх поверхах. А ці залізобетонні плити встановлюють на місці зруйнованих. Вони були зроблені спеціально для цього будинку. Залишилось підняти вісім плит. Також в будинку встановлять новий ліфт, нові вікна.

Ці кадри зроблені 27-го березня близько 4-ї годині ранку ворожа ракета знищила дві квартири на 16-му та 15-му поверхах будинку.

Олександр Акімов, директор КП "Житлоінвестбуд-УКБ":

Летіло приблизно між 15 и 16 поверхом. Як ми з вами стоїмо, зі сторони крана.

Удар був такої сили, що вікна повилітали навіть у сусідніх будинках.

Валерій Войновський, голова правління ЖБК "Концертний-2":

Вот моя квартира разбитая. Это спальня… Услышал шум, стал на колени, взрывной волной это все вырвало и я улетел в коридор.

Валерій Войновський, голова правління ЖБК "Концертний-2":

Вот это крылатый метал, который приносит горе… убивает людей. Это когда демонтаж был, то мы все собрали, должны забрать, чтоб к общему криминальному делу приложить это все. Под окнами крутился ударный шар от ракеты, он еще красный был, как юла, шшшшшш такое все. Везде бетон, стекло, мы только стекла вывезли 17 тонн.

Цю багатоповерхівку у середині 90-х було збудовано для діячів культури, розповідає Валерій. Звідси й назва житлового кооперативу – "Концертний". 27-го березня від ворожого удару у віці 66-ти років тут загинула актриса театру.

Валерій Войновський, голова правління ЖБК "Концертний-2":

Швец Оксана была заслуженной артисткой Украины, во время обстрела ракетой ее убило. 16 этаж, 106 квартира… Она была любительницей котов их всех привалило 16, 15, остановилось на 14 этаже, весь бетон, арматура все.

Ось такі підпорки кілька місяців стояли у квартирі на 14-му поверсі, аби під вагою залізобетону не зруйнувалися нижні оселі. Тепер підпорки вже не потрібні - будівельники взялися за комплексне лікування травм цієї багатоповерхової пацієнтки. Та ще 12-надцятьох подібних.

Олександр Акімов, директор КП "Житлоінвестбуд-УКБ":

Є будинки різні, є каркасно-монолітні - такі, як на Лобановського, є панельні будинки - такі, як цей, як на Чорнобильській, є на Свободи цегляні будинки, тобто види робіт різні.

На відновлення пошкоджених будівель із резервного фонду столичного бюджету посадовці мають намір витратити 600 мільйонів гривень. Іще 200 мільйонів - дає уряд. Завершити ремонт важливо до початку опалювального сезону!

Олександр Акімов, директор КП "Житлоінвестбуд-УКБ":

Зараз ми можемо бачити монтаж панелей, хлопці будуть обробляти деталі для закріплення панелей.

Олександр Акімов, директор КП "Житлоінвестбуд-УКБ":

Погодні умови наразі складні. Але будівництво не зупиняється, часу залишається все менше до опалювального періоду, тому хлопці працюють в 2-3 зміни. Відбувається демонтаж ліфта, який було пошкоджено. До кінця поточного місяця буде встановлений новий ліфт, до кінця вересня буде встановлено грузовий ліфт. Вікна вже замовлені, 17 серпня починається монтаж вікон, великими партіями.

Сергій Воробей, директор будівельної компанії:

Це кран КБ грузопідйомність до 12,5 тонн на кінці стріли…. Це максимальна мощність. … Уже їх не випускають.

Відновивши зовнішній каркас будівель, майстри обіцяють зробити ремонт у квартирах, що постраждали від ворожих атак.

Сергій Воробей, директор будівельної компанії:

Це ми йдемо на кухню, це санвузол, який буде демонтований… Бюджетний варіант оздоблення, безпещана накривка стін, шпалери, лінолеум і обладнання необхідне для нормального життя.

Юрій Дячук, монтажник:

Через місяць буде готово точно.

Завершити роботи на першочергових об'єктах чиновники планують до початку опалювального сезону. Щоб у столичних багатоповерхівках, які зазнали ушкоджень під час ворожих обстрілів, знову повністю відновилося життя. І люди могли повернутися до своїх домівок ще до настання сезону дощів і лютих морозів.

Віталій Кличко, міський голова Києва: