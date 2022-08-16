На українсько-польському кордоні черги вантажівок сягають десятків кілометрів! Щоб дістатися до пункту пропуску, водіям доводиться днями стояти під пекучим сонцем! Аби зменшити чергу, Україна спільно з Польщею відкрили додаткову смугу на пункті пропуску "Краковець-Корчова". Та чи зменшить це черги? Матеріал - Христини Гашенко.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Черга вантажівок до українсько-польського кордону розпочинається ось тут. А це 27 кілометрів до пункту пропуску. Єдине, фури, не зупиняються у селах, щоб не перевантажувати рух автомобілів.

Щоб дістатися звідси до пункту пропуску "Краковець-Корчова", чекати треба майже 7 днів! Микола у черзі - вже 5. Вантаж везе з Вінниці. Але до кордону - ще добрих 2 кілометри.

Микола, водій вантажівки:

Тяжко, дуже тяжко. Немає ніяких удобств, немає нічого не помитися. Їсти маєте що? То, що взяли з дому, то вже всьо закінчується.

На самому пункті пропуску черга вантажівок рухається повільно. Аби водіям проїхати кількасот метрів, потрібно більш як 10 годин.

Степан, водій вантажівки:

4-та година звідти з терміналу виїжджав, аж тільки що виїхав сюда. - Це стільки метрів проїхали? -200.

Іван, водій вантажівки:

Я роблю вже 17 років, я не знаю, як я колись проходив границю, і 1 година було. Я їздив на Венгрію. Не знаю. Має щось мінятися. Я так думаю, бо то не робота. Гроші стоять, країна не заробляє ніц, як машини стоять.

Щоб розвантажити чергу, на пункті пропуску облаштували окрему смугу для легкових машин та автобусів, які раніше стояли в черзі з фурами. Новий шлях у Європу відбудували спільно з польською стороною. Для легковиків встановили 6 окремих павільйонів. Митний та прикордонний контроль тепер водії проходять до 10-ти хвилин.

Афаг Гамідова, переселенка з Маріуполя:

Сама процедура проходження митниці пройшло быстро. Я спросила что у вас случилось, что вы так быстро, а вона ничего все, нормально.

Більш як півтора місяця новою смугою прикордонники пропускали легкові авто. Водії вантажівок запевняють - на чергу це ніяк не вплинуло. Навпаки, кількість фур на кордоні неабияк зросла. Припускають, усе тому, що на польській стороні все залишилося без змін.

Віктор, водій вантажівки:

Нічого тут покращення немає. Тут 10 пасів зробили, більший бардак тільки зробили, як оформляли 4 митника, так і є. Як був один рентген, так і є. Без потреби було все це робити.

Міністр інфраструктури запевняє - кількість вантажівок, які тепер перетинають українсько-польський кордон за оновленою схему проїзду, все ж зросла. Якщо раніше до Європи проїжджало не більш як 250 фур за день, то останніми тижнями - 450! Але урядовець визнає - затримки існують, і вони дійсно виникають через недостатню кількість персоналу, який оформлює провіз вантажів.

Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України:

Це питання кількості людей з двох сторін, які можуть працювати на кордоні. Спільне питання, ми працюємо із польськими колегами, сподіваюся, що ми його вирішимо якомога швидше.

За нашою інформацією, питання щодо збільшення працівників пропускного пункту українська сторона найближчим часом має обговорити з польськими колегами - по той бік кордону.