Кримський міст має бути знищений - Подоляк [ Редагувати ]
Джерело: LB.ua
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк дав зрозуміти, що Україна розглядає Кримський міст, що з'єднує окупований півострів з материковою частиною росії, як законну військову мету.
Про це повідомляє Подоляк в інтерв'ю виданню The Guardian.
"Це незаконне будівництво і основні ворота для постачання російської армії в Криму. Такі об'єкти повинні бути знищені", - сказав він.
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