У Мелітополі пролунав потужний вибух [ Редагувати ]
У середу, 17 серпня, у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі відбувся черговий вибух. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці.
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