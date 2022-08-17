Бойові дії в Україні 17 серпня: актуальна карта [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
Станом на 17 серпня окупанти продовжують вести наступи на декількох напрямках. Про це свідчать дані карти Liveuamap.
При цьому наші захисники тримають оборону та відбивають атаки ворога.
- На Слов’янському ворог провів дистанційне мінування місцевості біля Довгенького, а в районі Богородичного окупанти намагалися вести наступальний бій, проте безуспішно. Бої йдуть неподалік Мазанівки та Новодмитрівки.
- На Краматорському напрямку поблизу Спірного росіяни спробували піти в наступ, але зазнали втрат та відступили.
- На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, але безрезультатно, а в районі Соледара та неподалік Бахмуту бої продовжуються.
- На Донбасі російські війська намагаються штурмувати у районі Опитного, бої тривають, а також противник хотів вести наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, де його відкинули. Йдуть бої біля Новомихайлівки.
- На Харківському напрямку російські окупанти ведуть наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки.
- На Запорізькому напрямку ситуація за останній час не зазнала суттєвих змін. Ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
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