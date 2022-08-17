Влучили в гуртожиток: кількість жертв обстрілу Харкова різко зросла [ Редагувати ]
російські війська обстріляли гуртожиток у Салтівському районі Харкова 17 серпня. Наразі відомо про 6 загиблих і 16 поранених людей.
Про це повідомляє президент Україна Володимир Зеленський і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - написав президент.
За даними Синєгубова, шестеро людей загинули і 16 - отримали поранення.
по темі
російські війська обстріляли Салтівський район у Харкові
Вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харкова. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони
російські військові протягом минулої доби та цієї ночі жорстоко обстрілювали Харківську область
В Україні створили групу, яка розробить механізм для стягнення з росії збитків, завданих війною
У відповідь на обстріл Запорізької АЕС західні партнери України повинні ввести санкції проти "Росатому" та всього атомного сектору росії