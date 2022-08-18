Ще одна пекельна точка на воєнній мапі - південь країни. Ворог там активніше почав гатити по населених пунктах з авіації. Наші Збройні сили - дають відсіч. Напередодні знищили опорні пункти ворога. Окупанти втратили і техніку і живу силу.

І поки одні бійці дають відсіч безпосередньо на лінії фронту, інші - щодня тренуються, аби вдосконалити навички. На Одещині, на одному з таких навчань, побували наші кореспонденти.

Тридцятиградусна спека, складна місцевість і важка амуніція. Для справжнього воїна все це не має бути перешкодою. Бійці сто двадцять шостої окремої бригади Територіальної оборони Одеси сьогодні відпрацьовують тактичну стрільбу з застосуванням гранат.

Бійці кажуть - в умовах, коли треба і товариша прикрити від ворожого вогню, і противника вразити, головне - концентрація та злагодженість переміщень. З кожною спробою виконувати поставлену задачу стає дедалі легше.

Позивний "Лисий", військовослужбовець структурного підрозділу 126 окремої бригади ТрО:

Просто стояти стріляти по мішені - це одно, а коли ти вже біжиш, коли ти запихався, коли жарко, коли каска мішає - це все інші речі. Тому це дуже тренує - потім все робиться на автоматизмі. Бійцями не народжуються, ними стають! Тобто тренуватись, тренуватись. І воно все прийде!

Усі ці хлопці (й дівчата) - добровольці! Більшість навіть не має військового досвіду. А тому тренування з тактичної та вогневої підготовки для них надзвичайно важливі.

Позивний "Сєвєр", військовослужбовець структурного підрозділу 126 окремої бригади ТрО:

Також проводяться заняття з тактичної медицини, військової топографії. Навчаємо, готуємо до виконання бойових дій для захисту держави, для захисту своїх сімей та самого себе.

У складі групи бійці навчаються наступати, тиснути ворога, вести прицільний вогонь. При цьому кожен має вміти будь-якої миті стати командиром відділення!

А щоби будь-який Ландшафт не був перешкодою - тероборонівці проходять альпіністську підготовку: спускаються з гори. Інструктори кажуть: тут головне - тримати рівновагу та вміти користуватися знаряддям.

Позивний "Гетьман", військовослужбовець структурного підрозділу 126 окремої бригади ТрО:

Причому, при спусках в цей час вони спускаються без зброї, без спорядження, а в подальшому - це все ускладнюється. Зі зброю, зі спорядженням, з боєприпасами спускаються - і в готовності до ведення бойових дій!

Усі, з ким ми поспілкувалися, вражають своєю вмотивованістю! У кожного - одна мета! Якнайшвидше витиснути ворога з рідної землі.