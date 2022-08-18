ЗМІ: міська влада Луцька витрачає мільйони на придбання неефективних біопрепаратів для каналізації [ Редагувати ]
Нестерпний сморід у Луцьку непокоїть містян уже декілька років. Однак місцева влада замість кардинальної модернізації комунікаційних мереж міська влада виділяє сотні тисяч гривень на реагенти, що не діють.
Одна з останніх закупівель коштувала місту 5,5 млн грн. Про це йдеться у журналістському розслідуванні "СтопКору".
Розслідувачі поспілкувались із місцевими мешканцями і дізнались, що вперше тему неприємних запахів у Луцьку підняли у 2017 році. Саме тоді повітря в Луцьку та найближчих селах стало задушливим, а під будівлею мерії неодноразово збирались мітингувальники.
Однак, зі слів лучан, місцеві посадовці на протести відреагували досить мляво.
"На той час, наскільки я пригадую, то влада не особливо там про це говорила. В принципі, вони казали, що в нас все добре. Тобто, як вони казали, там багато років ніхто нічого не робив – мається на увазі на очисних спорудах Луцькводоканалу. Не казали вони, що це серйозна проблема", – розповів Володимир Окладний, активіст громадського руху "За чисте повітря. Луцьк".
Епіцентром смороду виявились очисні споруди Липлян поблизу Луцька. Через зношені майже на 100% комунікації та велику кількість стоків системи не справлялись з великими обсягами повідомили у Луцькводоканалі. Зазначається, що таких фільтарційних полів у Липлянах налічується 16.
Однак замість кардинальної заміни непрацюючих систем очищення, влада міста щороку «спускає» в каналізацію сотні тисяч гривень, зазначають автори матеріалу.
Так, у 2020 році з податків містян 3,5 млн грн виділили на очистку біологічних ставків, а у 2021 році – придбали 625 кілограм "Біоміксу". Цей біопрепарат був покликаний допомогти зменшити навантаження на блок біологічної очистки споруд каналізації та зменшити інтенсивність запахів. Однак його застосування виявилося марним – сморід нікуди не зник, стверджують представники громади.
Як свідчать дані ProZorro, закупівля коштувала луцьким платникам податків у 5,5 млн грн. Спершу Луцькводоканал підписав угоду на 4,496 млн, а наприкінці 2021 було підписано додатковий контракт. Хоча логіка укладання додаткової угоди для придбання неефективного реагенту на майже 900 тисяч гривень – сумнівна, резюмують журналісти.
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