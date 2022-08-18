Ердоган прибув до Львова [ Редагувати ]
У четвер, 18 серпня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув з офіційним візитом в Україну. Про це повідомляє Haberturk
Він вже знаходиться у Львові.
У міжнародному аеропорту Польщі "Жешув" Ердоган провів невелику зустріч з губернатором польського регіону Радославом Віатра і послом Туреччини у Варшаві Ченгізом Камілом Фиратом. Після цього турецький лідер вирушив до Львова.
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