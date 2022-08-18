Зустріч Зеленського з Ердоганом і Гуттерешем: подробиці [ Редагувати ]
У четвер, 18 серпня, у Львові проходять тристоронні переговори президентів України і Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана, а також генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
- О 14:40 у Львові розпочалися переговори Зеленського та Ердогана.
- Після них запланована тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерріша.
- Президент України Володимир Зеленський прийме Ердогана і Гутерреша в Палаці Потоцьких у центрі Львова.
- Очікується, що після тристоронньої зустрічі Ердоган, Зеленський і Гутерреш проведуть спільну прес-конференцію.
Будуть обговорюватися:
- кроки, які можна зробити для припинення війни в Україні дипломатичним шляхом,
- шляхи посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки.
Президенти України і Туреччини проведуть двосторонню зустріч, в ході якої "обговорять всі аспекти відносин" України і Туреччини.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова ще 17 серпня. Він встиг відвідати Львівський національний університет імені Івана Франка.
- У свою чергу український президент Володимир Зеленський прибув до Львова вранці четверга. Перед зустріччю з Ердоганом і Гутеррешем він відвідав українських захисників у військовому госпіталі.
- Останнім на тристоронні переговори прибув президент Туреччини, який вилетів з Анкари на приватному літаку о 9 ранку четверга. Він долетів до Польщі, де провів невелику зустріч з губернатором польського регіону Радославом Віатра і послом Туреччини у Варшаві Ченгізом Камілом Фиратом. Після цього турецький лідер вирушив до Львова.
Турецькі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що під час переговорів президент Туреччини може запропонувати Володимиру Зеленському провести зустріч з російським лідерів Володимиром Путіним. При цьому Ердоган нібито наполягатиме на тимчасовому припиненні вогню, щоб провести мирні переговори.
по темі
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де 18 серпня відбудеться його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом
Президент Володимир Зеленський у четвер, 18 серпня, зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем
У четвер, 18 серпня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув з офіційним візитом в Україну
Верховна Рада закликає ООН, ЄС, Європейську раду, ОБСЄ, парламентів та урядів країн-членів МАГАТЕ засудити акт ядерного тероризму, який здійснює росія
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що якби росія справді хотіла закінчення війни, то не стягувала б зараз резерви на український південь