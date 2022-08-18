У четвер, 18 серпня, у Львові проходять тристоронні переговори президентів України і Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана, а також генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

О 14:40 у Львові розпочалися переговори Зеленського та Ердогана.

Після них запланована тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерріша.

Президент України Володимир Зеленський прийме Ердогана і Гутерреша в Палаці Потоцьких у центрі Львова.

Очікується, що після тристоронньої зустрічі Ердоган, Зеленський і Гутерреш проведуть спільну прес-конференцію.

Будуть обговорюватися:

кроки, які можна зробити для припинення війни в Україні дипломатичним шляхом,

шляхи посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки.

Президенти України і Туреччини проведуть двосторонню зустріч, в ході якої "обговорять всі аспекти відносин" України і Туреччини.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова ще 17 серпня. Він встиг відвідати Львівський національний університет імені Івана Франка.

У свою чергу український президент Володимир Зеленський прибув до Львова вранці четверга. Перед зустріччю з Ердоганом і Гутеррешем він відвідав українських захисників у військовому госпіталі.

Останнім на тристоронні переговори прибув президент Туреччини, який вилетів з Анкари на приватному літаку о 9 ранку четверга. Він долетів до Польщі, де провів невелику зустріч з губернатором польського регіону Радославом Віатра і послом Туреччини у Варшаві Ченгізом Камілом Фиратом. Після цього турецький лідер вирушив до Львова.

Турецькі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що під час переговорів президент Туреччини може запропонувати Володимиру Зеленському провести зустріч з російським лідерів Володимиром Путіним. При цьому Ердоган нібито наполягатиме на тимчасовому припиненні вогню, щоб провести мирні переговори.