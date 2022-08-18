Зеленський зустрівся з генсеком ООН у Львові [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський у четвер, 18 серпня, зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Зустріч пройшла у Львові.
Про це повідомляє Зеленський в Telegram.
Глава держави та генсек ООН обговорили "зернову" угоду, примусову депортацію українців російськими окупантами та звільнення з полону українських військових і медиків.
Також увагу приділили ядерному шантажу росії і її провокаціям на Запорізькій АЕС.
"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - зазначив Зеленський.
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