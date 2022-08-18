Президент Володимир Зеленський у четвер, 18 серпня, зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Зустріч пройшла у Львові.

Про це повідомляє Зеленський в Telegram.

Глава держави та генсек ООН обговорили "зернову" угоду, примусову депортацію українців російськими окупантами та звільнення з полону українських військових і медиків.

Також увагу приділили ядерному шантажу росії і її провокаціям на Запорізькій АЕС.

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - зазначив Зеленський.