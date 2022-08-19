Ердоган після зустрічі з Зеленським знову висловив надію на переговори між Києвом і Москвою

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається на мирні переговори між Україною та Росією. Про це турецький лідер написав у Twitter після зустрічі у Львові з президентом України Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррішем