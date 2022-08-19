Ердоган запропонував Зеленському провести його зустріч з путіним [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що запропонував президенту України Зеленському провести його зустріч із главою кремля володимиром путіним. Про це повідомляє турецьке видання F5Haber.
Подробиці:
- З такою заявою Ердоган виступив після зустрічі з президентом Зеленським у Львові.
- Місцем таких переговорів він назвав Туреччину.
Звичайно, головною темою наших розмов була війна. Я ще раз поділився з ним тим, що наша солідарність і підтримка територіальної цілісності та суверенітету України триватимуть. Я також заявив, що ми продовжуватимемо сприяти вирішенню війни шляхом дипломатії та переговорів. Так само, як я сказав пану путіну під час мого візиту в Сочі, я нагадав пану Зеленському, що ми можемо провести їхню зустріч.
по темі
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де 18 серпня відбудеться його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається на мирні переговори між Україною та Росією. Про це турецький лідер написав у Twitter після зустрічі у Львові з президентом України Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррішем
Володимир Зеленський підкреслив, що діалог з росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території
У Львові пройшла двостороння зустріч президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана
Президент Володимир Зеленський у четвер, 18 серпня, зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем