Заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив про те, що росія не готується до наступу в День Незалежності України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Однак українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від окупантів.

За словами Єніна, українці повинні бути готовими до різних сценаріїв щодо росії, оскільки голова кремля володимир путін любить символізм.