В МВС розповіли, чи готується наступ в День Незалежності на Україну [ Редагувати ]
Заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив про те, що росія не готується до наступу в День Незалежності України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Однак українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від окупантів.
За словами Єніна, українці повинні бути готовими до різних сценаріїв щодо росії, оскільки голова кремля володимир путін любить символізм.
Можу одразу сказати й це не є таємницею, що ніякого штурму столиці чи наступу росіян на цей день (День Незалежності, - ред.) не передбачається. Водночас на озброєнні у росіян є й ракети, й авіабомби й інші, так би мовити, сюрпризи, що приготовлені для мирного населення України. Саме тому в ці дні особливо необхідно дослухатися до порад, які даємо ми, які дають військові адміністрації.
по темі
Статтею 73 Кодексу законів про працю України встановлено 9 святкових днів та 4 неробочі дні
В окупованому Криму після вибухів продовжують режим підвищеної "терористичної небезпеки"
У п'ятницю, 19 серпня, було опубліковано свіжа карта війни в Україні
У п'ятницю, 19 серпня, жителі Запоріжжя повідомляють про вибухи
За минулу добу, 18 серпня, окупанти 24 рази обстріляли мирне населення Донеччини, є загиблі та поранені