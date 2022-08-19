Що відбувається на фронті 19 серпня: актуальна карта [ Редагувати ]
У п'ятницю, 19 серпня, було опубліковано свіжа карта війни в Україні. Про це свідчать дані Liveuamap.
Російські окупанти ведуть низку штурмів на Донбасі, втім ЗСУ відбивають атаки ворога.
Окупанти намагалися вести штурмові дії на Слов'янському напрямку, а саме на таких як:
- Барабашівка - Карнаухівка,
- Сулигівка - Дібрівне,
- Сулигівка - Нова Дмитрівка.
На Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні бої у напрямках Спірне - Виїмка, Стряпівка - Соледар, Володимирівка - Соледар, Клинове - Бахмут, Вершина - Кодема. Але без успіху ворог відступив.
Ворожі війська ведуть штурмові дії в напрямку Лозове - Первомайське, тривають бої.
На Донбасі тривають бойові дії напрямку Покровське - Бахмутське.
На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли українських позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення.
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