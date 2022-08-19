У Кабміні дали прогноз щодо цін на пальне восени [ Редагувати ]
Ситуація з пальним в Україні стабілізувалася, а дефіциту на ринку немає. Кабінет міністрів очікує, що ціни на АЗС восени залишаться незмінними.
Про це повідомляє перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі телемарафону.
За його словами, українські імпортери повністю змінили логістику. Тепер Україна отримує пальне із європейських країн, а раніше імпорт на 70% йшов з росії та Білорусі.
Уряд запропонував частково повернути акциз на пальне. Збільшення ціни внаслідок цього не очікується, бо вартість нафти у світі падає.
"Ціна залишиться на попередньому рівні, споживач цього не відчує, але бюджет отримає кошти на дорожній фонд, оскільки акциз спрямовується на ремонт доріг", - пояснив Кудін.
Він зазначив, що податки на бензин та дизель - це світова практика. Кабмін поки що пропонує повернути податки частково і буде вносити пропозиції, аналізуючи ситуацію в Україні та світі.
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