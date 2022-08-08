Для Німеччини стало викликом скорочення постачання газу з Росії, однак запуск трубопроводу "Північний потік-2" не розглядається. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт на брифінгу в Берліні.

За його словами, влада ФРН вжила низку заходів для врегулювання ситуації з поставками блакитного палива, у тому числі щодо будівництва терміналів для прийому ЗПГ.

Зрозуміло, що на нас чекають складні місяці, що скорочення поставок газу з Росії до Німеччини для всіх нас є викликом.

22 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив про зупинення сертифікації "Північного потоку-2".

Нагадаємо, що "Газпром" з 27 липня відключив ще одну турбіну "Північного потоку". Обсяг прокачування газу скоротились до 20% від планової потужності.