Влада Німеччини виключила запуск "Північного потоку-2" [ Редагувати ]
Для Німеччини стало викликом скорочення постачання газу з Росії, однак запуск трубопроводу "Північний потік-2" не розглядається. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт на брифінгу в Берліні.
За його словами, влада ФРН вжила низку заходів для врегулювання ситуації з поставками блакитного палива, у тому числі щодо будівництва терміналів для прийому ЗПГ.
Зрозуміло, що на нас чекають складні місяці, що скорочення поставок газу з Росії до Німеччини для всіх нас є викликом.
22 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив про зупинення сертифікації "Північного потоку-2".
Нагадаємо, що "Газпром" з 27 липня відключив ще одну турбіну "Північного потоку". Обсяг прокачування газу скоротились до 20% від планової потужності.
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