Президент України Володимир Зеленський має взяти участь у саміті "Великої двадцятки" на Балі (Індонезія), навіть якщо туди завітає президент Росії Володимир Путін. Про це йдеться у заяві Ради національної безпеки Білого дому, яку цитує агентство Bloomberg.

Як президент Байден сам публічно заявив, він не вважає, що президент Путін повинен бути присутнім на G-20, оскільки він веде свою війну проти України.

Водночас якщо Путін все-таки буде присутній, президент Зеленський теж має взяти участь у саміті "Великої двадцятки".

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Президент США Джо Байден поки що не сказав, чи поїде він на Балі. У березні глава Білого дому заявив, що, на його думку, Росію слід виключити з G20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть з цим не погодитися.

Раніше сьогодні, 19 серпня, Reuters повідомляв, що голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ візьмуть участь у саміті G20 на Балі у листопаді цього року.

Нагадаємо, що президент Туреччини Ердоган запропонував Зеленському організувати його зустріч з Путіним.