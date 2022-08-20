У Запорізькій області ЗСУ знищили російську РЛС "Зоопарк-1" (відео) [ Редагувати ]
У Запорізькій області Збройні Сили України знищили рідкісний російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1". Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони та виклало відео.
Радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби (РЛС контрбатарейної боротьби) "Зоопарк-1" було знищено 19 серпня. Також було вражено чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки.
Точне влучання по визначеним координатам повністю вивело з ладу техніку, що дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії.
Нагадаємо, раніше розвідка показала знищення ворожої системи РЕБ.
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