Горіховий Спас 2022: повний список заборон [ Редагувати ]
29 серпня християни східного обряду святкують останній з трьох - Горіховий Спас. Він має й інші назви: Хлібний, Полотняний, Малий, Холодний, Нерукотворний або день пам'яті Нерукотворного Образу Спасителя.
Дізнайтеся, що категорично не можна робити в свято.
Лінь і неробство - під забороною. У цей день прийнято активно готуватися до зими і робити запаси. Наші предки в Горіховий Спас завзято працювали в полях і садах, а також молотили борошно.
Не можна сваритися і конфліктувати з оточуючими. Як і будь-яке церковне свято - це день єднання і миру.
В Горіховий Спас не прийнято відмовляти у допомозі потребуючим. Церква заохочує віруючих ділитися з ними плодами своєї праці.
Під забороною також вживання алкоголю і галасливі гуляння.
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