29 серпня християни східного обряду святкують останній з трьох - Горіховий Спас. Він має й інші назви: Хлібний, Полотняний, Малий, Холодний, Нерукотворний або день пам'яті Нерукотворного Образу Спасителя.

Дізнайтеся, що категорично не можна робити в свято.

Лінь і неробство - під забороною. У цей день прийнято активно готуватися до зими і робити запаси. Наші предки в Горіховий Спас завзято працювали в полях і садах, а також молотили борошно.

Не можна сваритися і конфліктувати з оточуючими. Як і будь-яке церковне свято - це день єднання і миру.

В Горіховий Спас не прийнято відмовляти у допомозі потребуючим. Церква заохочує віруючих ділитися з ними плодами своєї праці.

Під забороною також вживання алкоголю і галасливі гуляння.