Обов'язкова евакуація: до Кропивницького прибув черговий потяг з Донецької області [ Редагувати ]
Вночі 21 серпня до Кропивницького прибув ще один потяг з вимушеними переселенцями з Донецької області.
Про це повідомляється в Facebook Головного управління ДСНС у Кіровоградській області.
Співробітники Служби з надзвичайних ситуацій допомагали евакуйованим вивантажити й перенести речі, домашніх тварин, влаштуватися в наметі для відпочинку. Для транспортування маломобільних громадян використовувалися автомобілі швидкої допомоги. Відразу після виходу з поїзда людям пропонувалася психологічна допомога.
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