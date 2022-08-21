У Новій Каховці Херсонської області представники окупаційної "влади" викрали директорок ліцеїв №3 і №2 Ірину Дубас та Оксану Якубову. Про це повідомив "Суспільному" мер міста Володимир Коваленко.

Є така Лілія Гришагіна, яка співпрацює з окупаційною владою та прийняла від них один з ліцеїв. На скільки мені відомо, вона пред'явила претензії Ірині Дубас та Оксані Якубовій, наче вони не всю матеріальну базу передали. За її інформацією, коли вона звернулася до відповідних структур, їх заарештували.