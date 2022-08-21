У Новій Каховці окупанти арештували двох директорок ліцеїв - мер [ Редагувати ]
У Новій Каховці Херсонської області представники окупаційної "влади" викрали директорок ліцеїв №3 і №2 Ірину Дубас та Оксану Якубову. Про це повідомив "Суспільному" мер міста Володимир Коваленко.
Є така Лілія Гришагіна, яка співпрацює з окупаційною владою та прийняла від них один з ліцеїв. На скільки мені відомо, вона пред'явила претензії Ірині Дубас та Оксані Якубовій, наче вони не всю матеріальну базу передали. За її інформацією, коли вона звернулася до відповідних структур, їх заарештували.
Мер Нової Каховки повідомив, що Лілія Гришагіна раніше очолювала Таврійську школу №7.
Нагадаємо, що у Херсонській області окупанти примушують українців віддавати дітей у російські школи.
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