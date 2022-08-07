У Херсонській області окупанти примушують українців віддавати дітей у російські школи [ Редагувати ]
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про те, що у тимчасово окупованій Херсонській області росіяни погрожують українцям. Про це він повідомляє у Facebook.
Вони змушують батьків віддавати своїх дітей у російські школи.
Окупанти обіцяють, що ті батьки, які поведуть дітей в російські школи будуть отримувати винагороду. В рублях, звісно. А тих, хто відмовиться, будуть переслідувати аж до арешту.
Крім того, за його словами, в університети окупанти взагалі "запрошують на безкоштовне навчання" без іспитів.
Скоро на вулицях будуть за руки хапати і дипломи роздавати, аби тільки гарну картинку зняти. Бо поки - нічого не вдається.
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