Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про те, що у тимчасово окупованій Херсонській області росіяни погрожують українцям. Про це він повідомляє у Facebook.

Вони змушують батьків віддавати своїх дітей у російські школи.

Окупанти обіцяють, що ті батьки, які поведуть дітей в російські школи будуть отримувати винагороду. В рублях, звісно. А тих, хто відмовиться, будуть переслідувати аж до арешту.

Крім того, за його словами, в університети окупанти взагалі "запрошують на безкоштовне навчання" без іспитів.