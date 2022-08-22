Reebok повертається до росії під новим брендом [ Редагувати ]
Компанія Reebok повертається до росії. Про це повідомляють "РИА Новости".
Товари будуть продавати не в оригінальних магазинах, а через інший бренд, у магазинах турецького холдингу Flo. Раніше компанія отримала право на реалізацію бренду.
Російським клієнтам Reebok почали приходити листи на електронну пошту про відновлення роботи на території рф. Поки точних термінів початку продажу немає.
Поспішаємо поділитися, що поки роздрібні та інтернет-магазин Reebok призупинили свою роботу, компанія ТОВ "ФЛО Взуття ру" отримала право здійснювати продаж товарів під брендом Reebok в росії.
по темі
На День Незалежності, 24 серпня, українців закликали уникати людних місць
Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що Збройні сили України завдали удару по Каховському мосту в окупованій Херсонській області.
Російський крейсер "москва" мав прикривати угруповання окупантів у Чорному морі
Відсьогодні автобуси, тролейбуси та трамваї працюватимуть за новим графіком
У Харкові та області у зв’язку з запровадженням затяжної комендантської години змінено графік роботи метрополітену