Компанія Reebok повертається до росії. Про це повідомляють "РИА Новости".

Товари будуть продавати не в оригінальних магазинах, а через інший бренд, у магазинах турецького холдингу Flo. Раніше компанія отримала право на реалізацію бренду.

Російським клієнтам Reebok почали приходити листи на електронну пошту про відновлення роботи на території рф. Поки точних термінів початку продажу немає.