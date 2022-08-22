День Незалежності: поліція просить уникати людних місць [ Редагувати ]
На День Незалежності, 24 серпня, українців закликали уникати людних місць. Про це повідомляє керівник Національної поліції Ігорь Клименко в Facebook.
Також громадян попередили про загрозу ракетних ударів. Сигнали повітряної тривоги у святкові дні не можна ігнорувати. Почувши їх, варто одразу пройти в укриття.
Наш ворог підступний. І може завдати болючих ударів саме у дні святкування найважливішого державного свята - Дня Незалежності України.
Він підкреслив, що поліція продовжує працювати у посиленому режимі. Щодня на службу заступають близько 13 тисяч поліцейських (понад 6200 нарядів). Вони контролюють безпекову ситуацію на вулицях населених пунктів та автошляхах.
При цьому Клименко додав, що в Україні мінімізували святкові заходи. Тому він закликає уникати людних місць.
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