На День Незалежності, 24 серпня, українців закликали уникати людних місць. Про це повідомляє керівник Національної поліції Ігорь Клименко в Facebook.

Також громадян попередили про загрозу ракетних ударів. Сигнали повітряної тривоги у святкові дні не можна ігнорувати. Почувши їх, варто одразу пройти в укриття.

Наш ворог підступний. І може завдати болючих ударів саме у дні святкування найважливішого державного свята - Дня Незалежності України.

Він підкреслив, що поліція продовжує працювати у посиленому режимі. Щодня на службу заступають близько 13 тисяч поліцейських (понад 6200 нарядів). Вони контролюють безпекову ситуацію на вулицях населених пунктів та автошляхах.

При цьому Клименко додав, що в Україні мінімізували святкові заходи. Тому він закликає уникати людних місць.