Через сезонний фактор ціни на овочі в Україні влітку впали. Виробники заявляють, що восени можливе зростання цін на 10-15%. Такий прогноз дав заступник голови ГС "Всеукраїнська аграрна рада" Денис Марчук

Так, віг відмітив, що на ціни будуть тиснути порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне, вартість енергоносіїв та витрати на зберігання продукції.

Інфляція, війна, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне - це складові, які формують цінову політику на продукти харчування. З початку війни ціни на всі товари зросли на понад 20%. Зараз серпень, сезон збору овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через збільшення пропозиції.

Марчук зазначив, що картопля, огірки, томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор буде продовжуватись до жовтня.