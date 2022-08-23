В Україні подорожчають овочі: коли очікувати підвищення цін [ Редагувати ]
Через сезонний фактор ціни на овочі в Україні влітку впали. Виробники заявляють, що восени можливе зростання цін на 10-15%. Такий прогноз дав заступник голови ГС "Всеукраїнська аграрна рада" Денис Марчук
Так, віг відмітив, що на ціни будуть тиснути порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне, вартість енергоносіїв та витрати на зберігання продукції.
Інфляція, війна, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне - це складові, які формують цінову політику на продукти харчування. З початку війни ціни на всі товари зросли на понад 20%. Зараз серпень, сезон збору овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через збільшення пропозиції.
Марчук зазначив, що картопля, огірки, томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор буде продовжуватись до жовтня.
Враховуючи те, що певна кількість українців виїхали за кордон, це також сприяло зниженню цін на сезонні овочі. Але восени зростуть витрати на зберігання овочів, тому слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% на всі групи.
по темі
Протягом опалювального сезону для побутових споживачів України ціна газу не зміниться
Продукти втридорога. А ще валютне піке та нулі на АЗС. Яких тільки потрясінь не переживали українці за останні пів року. І економічним іще не кінець.
Нідерланди нададуть Україні понад 65 мільйонів євро як допомогу
Мешканці Мелітополя та району, які виїхали з окупації, зможуть оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Save the children одразу після прибуття у Запоріжжя
У понеділок, 22 серпня, в обмінних пунктах України курс долара у продажу виріс